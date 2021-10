Green pass e proteste: i No vax infiltrati tra i portuali di Trieste

Il Coordinamento No Green Pass Trieste ha diffuso sui social un appello a tutti i simpatizzanti perché convergano al Varco 4 per ”opporsi in tutti i modi” a una possibile azione da parte delle forze dell’ordine che intenderebbero far ”sfollare in tutti i modi (probabilmente anche con la forza) i manifestanti. Il leader del movimento 3V (no vax), Ugo Rossi, di fatto già consigliere comunale, arrestato nelle settimane scorse, e presente alla manifestazione da giorni, intenderebbe svolgere una conferenza stampa proprio lì.

Le intenzioni

L’intenzione del Coordinamento No Green Pass di Trieste, infatti, è di ”proseguire il presidio al Porto di Trieste, diventato un punto di riferimento per tantissime persone, a Trieste e a altrove”. La ”piazza”, di fatto, è già nelle mani dei nov e dei no Green pass. Il numero dei lavoratori portuali, infatti, dall’inizio della protesta è andato progressivamente diminuendo e ora si aggira su qualche decina. Complessivamente, invece, al Varco 4 ci sono oltre duemila persone. I No Green pass intendono restare ”a oltranza al Varco 4 del Porto di Trieste, giorno e notte”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI