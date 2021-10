In 2 sul monopattino a Palermo, multati

IN VIA ROMA

PALERMO – I carabinieri del radiomobile hanno multato due giovani che si trovavano a bordo di un monopattino. I due stavano viaggiando in via Roma quando sono stati bloccati dai militari. Sul monopattino, come previsto dal codice della strada, non si può trasportatore nessun passeggero. La multa va da 26 a 102 euro. In questi giorni sono scattate anche le multe soprattutto nelle zone pedonali per quanti superano la velocità nelle zone chiuse al traffico. Il limite è di 6 chilometri: la multa è di 100 euro.



