Meteo, Sicilia divisa in due: allerta in alcune province

Rischio idrogeologico e idraulico: è allerta gialla per 24 ore in Sicilia, in alcune province. L’avviso è della Protezione civile regionale e si riferisce in particolare lal zone centro-settentrionale, già interessata nelle scorse ore da condizioni meteo critiche.

Instabilità diffusa

Le previsioni descrivono d’altronde, un quadro instabile in tutto il Sud d’Italia. Molte nubi compatte su Sicilia e Calabria meridionale, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi; nubi basse sulle regioni adriatiche e restanti regioni ioniche; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del Meridione.

Le temperature

Temperature minime in aumento sul resto del Paese; massime in aumento lungo le aree appenniniche e in diminuzione sulla Sicilia, stazionarie altrove. Venti in generale deboli di direzione variabile. Mari da poco mossi a mossi tutti i bacini.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI