Meteo: torna l’Anticiclone, poi il peggioramento – Ecco la tendenza

METEO – Da domani, lunedì 18 ottobre, l’anticiclone africano si rafforzerà sempre di più regalandoci tanto sole e temperature ben oltre le medie climatiche.

Secondo quanto riporta ilMeteo.it con il passare dei giorni, però, il tempo cambierà di nuovo a causa dell’arrivo di una pericolosa perturbazione atlantica e in poche parole tornerà il maltempo.

La tendenza

La prossima settimana si aprirà nel segno di un’estrema stabilità atmosferica che si allungherà a buona parte dell’Europa occidentale, Italia compresa. Tanto sole quindi su quasi tutte le regioni, ad eccezion fatta per Sicilia, Calabria e Salento dove saranno possibili gli ultimi rovesci temporaleschi a causa del transito di un vortice ciclonico in allontanamento verso l’Egeo.

Il tempo si manterrà stabile e soleggiato con temperature massime ben oltre le medie climatiche di riferimento: al Centro Sud e Isole Maggiori attese punte fin verso i 22-23°C durante le ore più calde. Da segnalare soltanto il ritorno delle nebbie in Pianura Padana sia martedì e sia mercoledì.

Peggioramento da giovedì

Dalla giornata di giovedì 21 ottobre le condizioni meteo sono previste in forte peggioramento a causa della ripresa del flusso perturbato in discesa dal Nord Atlantico. Secondo gli ultimi aggiornamenti, piogge e temporali inizieranno a bagnare il nostro Paese a partire da Liguria, Lombardia e Triveneto, per poi estendersi nel resto della settimana anche sui restanti settori. Anche le temperature sono attese di conseguenza in deciso calo e si riporteranno su valori più consoni alla media climatica di riferimento.



