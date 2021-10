Un ragazzo di diciotto anni, positivo al Covid e non vaccinato, con una polmonite bilaterale diffusa è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Cervello’ di Palermo. Il tampone antigenico è risultato positivo al Policlinico dove il giovane si era presentato con qualche sintomo. Scene di panico quando è arrivato il responso. Con lui c’è la madre, anch’essa positiva e vaccinata con una dose. Gli altri componenti del nucleo familiare sono con la febbre a casa.

Una situazione che ha provocato smarrimento anche tra i medici, gli infermieri, che continuano a vedere persone non vaccinate negli ospedali. Con un impegno e una sofferenza che sarebbero state risparmiate da una saggia prevenzione. Ricordiamo che i più giovani non sono immuni al Covid.

Intanto, arrivano notizie discrete dall’ultimo bollettino, soprattutto sul fronte dei ricoveri. In Sicilia, gli attuali positivi sono 7.696 con una diminuzione di 31 casi. I guariti sono 258 mentre si registrano altre 2 vittime che portano il totale dei decessi a 6.937. Sul fronte ospedaliero sono adesso 288 i ricoverati, 5 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 42 uno in meno rispetto a ieri.



