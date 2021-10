Turris-Palermo 2-0: al via il secondo tempo del match LIVE

TORRE DEL GRECO (NA) – Il Palermo affronta la Turris allo stadio “Amerigo Liguori” nella sfida valida per la nona giornata del girone C di Serie C. Entrambe le squadre si apprestano alla gara con 13 punti nella classifica del girone meridionale di Lega Pro. Il tecnico dei rosanero schiera ancora una volta il duo di centrocampo De Rose-Odjer, con Floriano e Fella alle spalle di Brunori.

PRIMO TEMPO

L’arbitro fischia il calcio d’inizio, comincia la sfida tra Turris e Palermo. Squadra di casa in maglia rossa, i siciliani indossano la casacca bianca. Due occasioni nei primi minuti per i rosanero: prima Floriano viene atterrato in una situazione di contropiede, poi Fella al 5′ ci prova con una conclusione parata da Perina. All’11’ pericolosa la Turris grazie ad una disattenzione difensiva del Palermo, Santaniello però non centra la porta. Minuto 18, la Turris prova uno schema su calcio di punizione, la sfera arriva in mezzo all’area di rigore rosanero ma nessuno riesce a concludere verso la porta di Pelagotti. Al 22′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Fella recupera una palla che sembrava spegnersi sul fondo e la rimette in mezzo, Doda stacca di testa tutto solo angolando la conclusione ma il difensore dei padroni di casa è sulla linea di porta e salva il risultato! Al 25′, dopo un’ottima azione personale di Franco, Santaniello va in gol ma il direttore di gara ferma il gioco perché il numero 9 della Turris era in fuorigioco.

Al 30′ occasione d’oro per la Turris, Santaniello viene servito in area e con il tacco supera due avversari nell’inserimento verso la porta di Pelagotti: Lancini però mette il piede e lo atterra, è calcio di rigore per i padroni di casa! Sulla sfera per il penalty va Giannone che calcia forte e poco angolato, Pelagotti para con i pugni mantenendo il risultato in parità! Al 37′ arriva il vantaggio della Turris: Franco sulla corsia mancina mette in mezzo un pallone morbido, Santaniello stacca tutto solo di testa; Pelagotti para ma non trattiene la sfera che finisce di nuovo sui piedi del numero 9 campano che questa volta non sbaglia! E’ 1-0 per i padroni di casa. Ultimi minuti del primo tempo in pieno controllo della Turris che dopo il vantaggio continua ad attaccare i rosanero. Allo scadere infatti arriva il doppio vantaggio dei padroni di casa! Al 45′ Tascone trova in mezzo all’area di rigore dei rosanero Leonetti che è a tu per tu con Pelagotti, la sua conclusione è ben angolata e la Turris raddoppia! I primi 45 minuti terminano proprio con il raddoppio dei campani.

SECONDO TEMPO

Le squadre tornano sul terreno di gioco, prima dell’inizio della ripresa Filippi sostituisce Odjer con Dall’Oglio. Poco dopo ricomincia la gara. Il Palermo parte forte e nei primi minuti cerca subito di rendersi pericoloso per segnare la rete che aprirebbe di nuovo la sfida.

IL TABELLINO

TURRIS: 33 Perina, 2 Esempio, 4 Franco, 5 Lorenzini, 9 Santaniello, 10 Giannone, 11 Leonetti, 13 Ghislandi, 16 Manzi, 17 Tascone, 23 Varutti. A disposizione: 1 Abagnale, 3 Loreto, 6 Giofre, 7 Sartore, 8 Bordo, 14 Zanoni, 19 Longo, 21 Palmucci, 24 Iglio, 25 D’Oriano, 27 Pavone, 30 Finardi. Allenatore: Caneo.

PALERMO: 1 Pelagotti; 54 Peretti, 79 Lancini, 33 Perrotta; 77 Doda, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer (dal 46′ Dall’Oglio), 3 Giron; 7 Floriano, 23 Fella; 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 10 Silipo, 16 Mannina, 17 Luperini, 11 Dall’Oglio, 27 Soleri, 31 Corona. Allenatore: Filippi.

ARBITRO: Giaccaglia (Jesi). ASSISTENTI: Belsanti (Bari) – Politi (Lecce). IV UOMO: Ursini (Pescara).

MARCATORI: Santaniello (37′), Leonetti (45′).

NOTE: Ammoniti: Odjer, Lancini, Esempio, Tascone, Fella.



