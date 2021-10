Villari (Pd): “Sciogliere tutti i movimenti che si rifanno al fascismo”

CATANIA. Il segretario provinciale del Pd, Angelo Villari, interviene sulla manifestazione tenutasi stamane ad Acireale:

“Continua la battaglia contro i fascismi. Il messaggio lanciato quest’oggi nel corso del sit-in organizzato da “Acireale Antifascista” è chiaro: non c’è più spazio per messaggi ambigui e per le recrudescenze fascite sotto qualunque forma. Il PD provinciale è coeso e determinato nel ribadire la richiesta di scioglimento di tutti i movimenti che si rifanno al fascismo e la piena difesa della costituzione e dei principi da essa espressi . Un ringraziamento va all’Anpi e alla Cgil e a tutte le altre associazioni presenti per aver promosso la manifestazione e al circolo PD Acireale e al suo segretario Francesco Licciardello che hanno contribuito attivamente alla buona riuscita dell’evento”.



