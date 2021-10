Ballottaggi: al centrosinistra 13 capoluoghi su 20

ROMA – Il centrosinistra ha vinto in oltre metà delle venti città, fra capoluoghi di regione e di provincia, andati al voto per eleggere il sindaco nella tornata di amministrative conclusa oggi con i ballottaggi. Ne ha conquistate 13, e il bottino si è arricchito di Roma e Torino, reduci entrambe da cinque anni di amministrazione del M5s. Dopo i successi al primo di Napoli (con l’alleanza Pd-M5s), Bologna e Milano, l’en plein del centrosinistra nei capoluoghi di regione oggi sfuma solo per il risultato di Trieste, dove ha vinto la coalizione di centrodestra.

Il centrosinistra si conferma a Varese, dove non riesce il ribaltone alla Lega, che si vede sfilare anche Savona. E al ballottaggio la coalizione progressista vince a Latina, Caserta, Cosenza e Isernia, dopo averlo fatto al primo turno anche a Ravenna e Rimini. Il centrodestra chiude queste elezioni con 4 capoluoghi, confermandosi a Pordenone, Novara e Grosseto. Sono liste civiche quelle che hanno vinto a Salerno (d’area di centrosinistra) e a Benevento, dove si è imposto nuovamente Clemente Mastella.

Gualtieri sindaco di Roma

“Abbiamo vinto perché non siamo stati solo ‘contro’ ma siamo stati per un’altra idea di città. Io sarò il sindaco di tutti, di chi mi ha votato ma anche di chi non mi ha votato. Cercheremo di guardare le cose sempre dal punto di vista delle persone, dei più deboli e più fragili”. Così Roberto Gualtieri, nuovo sindaco di Roma, festeggiando la sua vittoria al Campidoglio in Piazza Santi Apostoli. “Faremo di Roma una città che cresce, che crea lavoro, che attira investimenti ma anche una città che si occupa di chi è più debole, di chi non ha una casa, di chi ha difficoltà ad arrivare a fine del mese – aggiunge – Solo se teniamo insieme tutte queste cose Roma ripartirà veramente!”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI