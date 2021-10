Ballottaggi: Centrosinistra avanti a Roma e Torino

ROMA – Centrosinistra in vantaggio a Roma e Torino nei ballottaggi per le Comunali. Testa a testa a Trieste. È il risultato indicato dal primo exit poll del Consorzio Opinio della Rai sulle sfide nei capoluoghi di Regione. Gualtieri a Roma con il 59-63% è in vantaggio su Michetti con il 37-41%, Lo Russi a Torino è avanti con il 56-60% su Damilano che ha il 40-44%. A Trieste il sindaco uscente Dipiazza è dato a pari merito con lo sfidante del centrosinistra Russo al 48-52%. Il secondo turno delle Comunali riguarda anche altri sette capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Cosenza, Isernia, Latina, Savona e Varese.



