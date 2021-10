Blitz Demolition, Balsamo ai domiciliari “per motivi di salute”

CATANIA – Una condizione di salute inidonea per la detenzione in carcere. La relazione medica su Mario Balsamo, arrestato nel blitz antidroga Demolition, è arrivata alla gip Anna Maria Cristaldi che ha revocato gli arresti in carcere stabilendo la detenzione domiciliare. Di fatto la giudice ha accolto l’istanza presentata dal difensore, l’avvocato Eugenio De Luca.

“Il perito riteneva – si legge nell’ordinanza del gip – che le condizioni del Balsamo siano, allo stato, incompatibili con il regime carcerario; pertanto, va disposta, permanendo le esigenze cautelari già poste a fondamento della misura, la sostituzione della misura in atto applicata al Balsamo con quella degli arresti domiciliari”.

Balsamo è accusato di far parte di un gruppo di spaccio (a conduzione familiare) che operava nella zona acese e che aveva come base operativa un bar. Purtroppo nelle immagini delle telecamere piazzate dai carabinieri di Acireale si nota come lo spaccio avvenisse anche in presenza di bambini.



