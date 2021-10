PALERMO – Il Covid rialza la testa in Sicilia. Le preoccupazioni espresse dal commissario per l’emergenza coronavirus di Palermo, Renato Costa, (“non ho buone sensazioni”) arrivano proprio nel giorno in cui il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di sanità piazza di nuovo l’Isola al primo posto nella classifica delle regioni per incremento dei casi.

Sale l’incidenza

Sono 260, infatti, i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 229) a fronte di 10.960 tamponi processati. L’incidenza sale al 2,4% (ieri era al 2,3%.) L’isola torna così al primo posto per contagi giornalieri, al secondo posto c’è l’Emilia Romagna con 209 casi. Gli attuali positivi sono 7.544 con una diminuzione di 152 casi. I guariti sono 407 mentre si registrano altre 5 vittime che portano il totale dei decessi a 6.942.

Aumentano i ricoverati

Sul fronte ospedaliero sono adesso 297 ricoverati, 9 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 43 uno in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 31 casi, Catania 102, Messina 48, Siracusa 28, Ragusa 15, Trapani 2, Caltanissetta 11, Agrigento 22, Enna, 1.

I dati nazionali

Il dato nazionale, invece, dice che sono 1.597 i positivi ai test nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 2.437) e che sono 44 le vittime in un giorno (ieri 24). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 358, 9 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 26 (ieri 15). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.428, rispetto a ieri sono 42 in più.

