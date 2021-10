Danneggiarono scuola, la Cgil dona computer

PARTINICO – La Flc Cgil Palermo ha donato un personal computer al plesso Canonico Cataldo dell’istituto Danilo Dolci di Partinico. Dopo l’attacco vandalico e il furto delle settimane scorse, la scuola aveva ricevuto tanti messaggi di solidarietà dalle istituzioni e dal mondo politico e sindacale. La delegazione della Flc Cgil Palermo, guidata dal segretario generale Fabio Cirino, ha consegnato il computer al dirigente scolastico Gioacchino Chimenti. Il sindacato nei giorni scorsi aveva comprato due pc, il primo dei quali è stato già donato al liceo Regina Margherita di Ballarò, in segno di solidarietà dopo il furto di tutte le attrezzature informatiche. “Il secondo computer lo abbiamo destinato alla Danilo Dolci.

La nota

Un gesto simbolico che ne deve richiamare altri perché siamo convinti che lì dove si perpetuano danneggiamenti, furti e atti di teppismo nei confronti delle scuole, il primo vero danno lo si fa agli studenti e al futuro del Paese e tutta la comunità è chiamata a reagire – dice il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – Noi siamo vicini a tutte le scuole che hanno subito atti vandalici, per noi non c’è differenza tra periferia e centro, tutte le scuole sono presidi importanti e vanno difese allo stesso modo. Oltre a fornire solidarietà a parole, è utile rispondere con atti concreti e invitiamo tutti a stringersi attorno alla comunità scolastica e a sostenere le scuole vandalizzate in ogni modo possibile per non farle sentire sole e vulnerabili”.



