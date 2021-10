GesanCom Fly: vittoria convincente per 3-0 contro Planet Strano

MARSALA – Torna a casa con una convincente vittoria, dal Palazzetto dello Sport di Pedara, la GesanCom Fly Volley Marsala nella prima giornata del girone di andata del campionato di B2 di Volley femminile girone P. Il secco tre a zero, contro la Planet Strano Light Catania, che ne è scaturito grazie ai parziali 14/25 21/25 19/25 ci consegna il Dream Team biancoazzurro di Coach Marco Adornetto in perfetta salute grazie ad una ottima difesa, una buona ricezione, una grande distribuzione del gioco ed un attacco stellare.

Starting six: Per la Fly Volley Marsala, Coach Marco Adornetto coadiuvato in panca dal secondo Peppe Viselli, schiera la diagonale Simoncini/Spanò, i martelli Scirè e Lo Iacono, le centrali Campagna/Pirrone ed il libero Modena. La Planet Pedara dei Coach Andaloro e Licciardello, presenta la diagonale Cherepova/Miuccio, in banda le schiacciatrici Lo Re/Barone e le centrali Leone/Conti alternate al libero Davī. I tre set ci raccontano poco in termini di disamina delle fasi salienti con le biancoazzurre lilibetane che allungano nel punteggio durante le fasi dei primi due parziali sfruttando lo stato di grazia di tutte le giocatrici del fronte di attacco. Nel terzo set, le padrone di casa cercano il colpo di coda provando a risalire la china e raggiungendo il parziale di 18-20 ma lo strapotere in attacco delle libellule marsalesi fa chiudere la partita 19-25.

“Avevamo studiato bene l’avversario e le ragazze sono state a tratti davvero brave – dichiara Marco Adornetto – era importantissimo partire con il piede giusto cercando di prendere punti in questa difficile trasferta e siamo riusciti a fare bottino pieno”.

Fly Volley Marsala: Scirè 21, Pirrone 14, Spanò 12, Lo Iacono 7, Campagna 4. Planet Pedara CT: Barone 8, Miuccio 7, Lo Re 6, Conti 5, Leone 4, Cherepova 2.



