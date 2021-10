Taormina, il rientro a casa e la tragedia: choc per Roberto e Antonio

“Non ci sono parole per descrivere la sensazione di vuoto e tristezza che questa mattina ho provato nel vedere la vostra foto su fb con la scritta RIP, una notizia caduta dal cielo così all’improvviso inaspettata. Porto nel cuore solo dei bei ricordi, mi mancherete ragazzi veramente. Siete stati sempre gentili e buoni con me e questo me lo ricorderò per tutta la vita, grazie”.

La prima ricostruzione della dinamica

E’ soltanto uno dei messaggi dedicati alle due vittime del terribile incidente stradale avvenuto dopo le tre di notte di sabato all’uscita della galleria Montetauro, a Taormina. Una Fiat Panda che arrivava dall’area di sosta Porta Catania, sarebbe finita autonomamente contro un palo della luce che si trova lungo la strada in corrispondenza del parcheggio Lumbi, proprio alla fine del tunnel. A bordo quattro giovani, tra cui il 32enne Roberto Spadaro e il conducente dell’auto, Antonio Russo, 35 anni, entrambi deceduti dopo essere stati trasportati in condizioni disperate in ospedale.

Lesioni troppo gravi

Per quest’ultimo le speranze si sono spente dopo alcune ore dal violentissimo impatto. Era stato portato all’ ospedale “San Vincenzo” a causa delle gravissime lesioni riportate nello scontro. Poi in mattinata è stato trasportato in elicottero a Catania dove era atteso all’ospedale “San Marco”. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo perché all’atterraggio era già in arresto cardiaco.

Messina sotto choc

Le condizioni degli altri due ragazzi, nonostante il ribaltamento dell’auto e le ferite, non sono preoccupanti. Il gruppo, in base a quanto ricostruito, stava tornando a casa da una serata trascorsa nei locali della nota località, da poco riaperti al pubblico dopo il lungo stop dovuto al Covid-19. Entrambi messinesi, in tanti li conoscevano in città: “Oggi ci svegliamo con il cuore a pezzi – scrivono sui social gli amici – due cari ragazzi non ci sono più e ciò ci rattrista molto. Fate buon viaggio, noi non vi dimenticheremo mai”. Intanto le indagini dei carabinieri proseguono per ricostruire con esattezza la dinamica.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI