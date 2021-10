Infermiera ‘No vax’ protesta con i portuali: arriva la sospensione

Sospesa dopo aver partecipato alla protesta dei portuali di Trieste contro il Green pass. Una infermiera friulana ha ricevuto questa sospensione anche perché ha rivendicato con orgoglio la propria scelta di non essersi vaccinata e di sostenere le ragioni della protesta.

Nadia Norbedo, infermiera che lavora nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore di Trieste, è stata sospesa dopo aver partecipato alla protesta. L’infermiera davanti alla telecamere ha dichiarato: “Io sono contro il green pass, misura restrittiva e obbligatoria che ci controlla tutti. Sono un’infermiera ma non sono vaccinata, sono favorevole alla libera scelta“.

“Non sono vaccinata e non mi vaccinerò – ha raccontato l’operatrice sanitaria -, mi è arrivato l’appuntamento per l’iniezione, era fissata oggi. Ma non andrò a vaccinarmi, oggi non sto bene perché ho l’herpes“

Il vice presidente della regione Friuli-Venezia Giulia e assessore alla Salute, Riccardo Ricciardi, sentendo queste dichiarazioni è andato su tutte le furie: “Interveniamo immediatamente, spesso il problema è rappresentato da carte e dichiarazioni presentate dal personale sanitario“.



