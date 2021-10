Minaccia di uccidere la madre: finisce in manette

CATANIA – Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un giovane per il reato di maltrattamenti in famiglia. I poliziotti sono intervenuti nel quartiere Librino, a Catania, in seguito alla segnalazione di una violenta aggressione ai danni di una donna, da parte del figlio. Gli investigatori hanno accertato che, a causa di un diverbio nato per futili motivi, la donna era stata aggredita verbalmente e fisicamente dal figlio, un tossicodipendente sottoposto alla liberta’ vigilata con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ospite temporaneamente a casa dei genitori. Il giovane si sarebbe scagliato violentemente contro la madre, picchiandola. La donna, riuscita a divincolarsi e fuggire in strada, ha poi trovato riparo presso un chiosco dove aveva chiesto aiuto, mentre il figlio continuava a minacciarla di morte dal balcone.



