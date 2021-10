Orrore a Milano, cadavere della madre nell’armadio: ecco perché

MILANO – Ha tenuto il cadavere della madre nascosto nell’armadio di casa per poter continuare a percepire la sua pensione. Lo hanno scoperto i carabinieri della compagnia di Corsico in un’abitazione di Buccinasco, in provincia di Milano.

La soffiata

A rivelare tutto ai militari dell’Arma è stata la convivente del figlio che si è presentata in una stazione dei carabinieri della provincia di Pavia per riferire di avere appreso dal suo compagno che, dopo la morte della madre 80enne, aveva deciso di occultarne il cadavere all’interno di un armadio di casa. L’uomo, stando a quanto riferito dai militari, lo avrebbe fatto esclusivamente per poter continuare a percepire la pensione della madre.

La denuncia

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per i reati di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI