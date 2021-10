Il dono d’amore di Nino Corsino e della sua grande famiglia

Nino Corsino ha vissuto nell’amore. Dunque, è logico che l’ultimo atto della sua vita vada a parare lì, dove è cominciata. L’amore è un magnifico portiere. Solo il dolore può fargli gol, ma questo non lo abbatte. L’amore sa chinarsi a prendere il pallone in rete, per ricominciare.

Nino Corsino, grande mister di calcio a cinque scomparso ieri, era un uomo che sapeva amare. Amava la sua famiglia: sua moglie e i suoi figli che dovranno andare avanti senza di lui. Amava la vita e amava fare casino, si capiva dal sorriso sotto l’aplomb da professore. Lui e Larry Alfonso Turano, che del calcio a cinque è un altro gioioso pioniere, se si mettevano insieme, non li fermavi più. Amava la vita, Nino, e amava il campo. Perché, quando sei a tu per tu con un pallone, nel fresco di un pomeriggio, alle volte, ti senti talmente felice che ti sembra di non dovere morire più.

Ora che Nino Corsino è morto, ora che è stato celebrato un funerale immenso di affetti e condivisione, ora che il dolore ha fatto gol, l’amore si è già rialzato. La famiglia ha scritto un messaggio chiaro su Facebook: “Invitiamo tutti coloro che volessero rendere omaggio alla nostra famiglia a devolvere l’importo all’associazione ‘Spia’ (Oncoematologia pediatrica in memoria di Nino)”. Qui il LINK più in basso lo screen con il conto corrente.

“Papà ha sofferto tanto – spiega Lorenzo che, con sua sorella Diletta, sperimenta con coraggio la perdita di un padre -. Ma ha avuto anche tantissima forza. Lui era un uomo generoso. La sofferenza è atroce, specialmente nei più piccoli. Questo è un modo per dare una mano”. Nino ha lasciato in mondo in lacrime. Eccolo ritratto nella foto di copertina, di qualche anno fa, con i suoi bambini. Il passato? E chi lo sa? Perché l’amore ricomincia sempre.



