Caos a Palermo, chiuso il sottopasso di via Belgio

PALERMO – Prima un incidente stradale poi il crollo di alcuni calcinacci dal sottopasso di via Belgio a Palermo. Il sottopasso era stato chiuso dopo che una vettura era finita contro il guard-rail. Due automobilisti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco. Durante l’intervento vigili del fuoco e sanitari del 118 si sono accorti che alcuni calcinacci si erano staccati dal viadotto di via Belgio che è stato chiuso per consentire ai pompieri di potere mettere in sicurezza la struttura.



