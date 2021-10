Catania, Barbagallo: “Preoccupati per lo Stabile ancora senza Cda”

Catania – “Ancora una volta qualche giorno fa e’ andata deserta l’assemblea dei soci del Teatro Stabile di Catania che dovrebbe procedere alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Assenti in particolare i soci piu’ autorevoli, Comune e Regione”. Lo afferma il segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo esprimendo “manifesta preoccupazione per il destino” dell’Ente.

“Anni fa con la nomina di Giorgio Pace, l’approvazione del fondo salva teatri e un Cda di spessore che ha risanato le casse dello Stabile catanese – aggiunge Barbagallo – si e’ avviato un percorso fruttuoso. Adesso, invece, questo continuo tentennamento all’interno dell’assemblea dei soci, desta molta preoccupazione. Serve infatti un nuovo Cda di spessore per l’istituzione culturale piu’ prestigiosa del Mezzogiorno. Siamo sgomenti di fronte a questo balletto del centrodestra, che non puo’ considerare lo Stabile catanese come un ‘poltronificio'”.

“Il Pd e’ disponibile ad avviare da subito un confronto con gli enti preposti alle nomine e le parti sociali, anche nelle commissioni parlamentari competenti, per giungere a nomine autorevoli – conclude Barbagallo – e non assistere ancora a questo inutile melina del centrodestra che danneggia lo Stabile di Catania“.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI