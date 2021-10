Nuova ondata Covid in Russia: in un giorno oltre mille morti

Decessi record dall'inizio della pandemia. Preoccupazione nel Paese per una nuova ondata

Nuova ondata Covid in Russia, nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.015 decessi. E’ il massimo in un giorno dall’inizio dell’epidemia: lo riporta la Tass citando i dati del centro operativo anticoronavirus. Secondo i dati ufficiali, nel corso dell’ultima giornata sono stati accertati 33.740 nuovi casi di Covid-19, mentre dall’inizio dell’epidemia 8.060.752. In Russia vivono circa 146 milioni di persone.

La situazione è preoccupante anche in Ucraina dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 538 decessi provocati dal Covid-19, il massimo dall’inizio dell’epidemia. Stando ai dati ufficiali nell’ultima giornata sono stati accertati 15.579 nuovi casi, mentre dall’inizio dell’epidemia sono stati registrati in totale 2.660.273 casi di Covid-19 e 61.348 persone sono morte a causa della malattia. Nel Paese vivono circa 42 milioni di persone.



