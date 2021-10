Elezioni, Pellegriti resta in campo: “Una scelta responsabile”

CATANIA – La campagna elettorale di Carmelo Pellegriti continua. Il candidato a sindaco di Adrano, che domenica prossima affronterà Fabio Mancuso al ballottaggio, ha comunicato la sua decisione ieri sera in una diretta Facebook, dopo un’assemblea con i suoi sostenitori.

La scelta di continuare

Pellegriti continuerà perché, dice, gli è stato chiesto dai suoi sostenitori: “Gli amici con cui mi sono riuniti per due ore mi hanno detto di andare avanti, e noi andremo avanti perché siamo una famiglia. La differenza tra noi e gli altri è questa: non è una coalizione la nostra, ma una famiglia che decide di stare insieme, unita da un progetto preciso più etico che politico. Vogliamo riunire e guarire certe porzioni della società”.

“Sono stato chiamato ad assumere una responsabilità – continua Pellegriti – quella di chi deve essere padre di tutti i figli di questa città. Ieri mi è stato chiesto di prendermi cura di queste nuove generazioni che non devono più andare via da Adrano”.

Le minacce e gli avversari

Pellegriti è poi tornato sulla vicenda delle minacce che gli sono state rivolte su una chat: “La più grande delusione – dice – arriva dalle dichiarazioni del mio avversario: chiamare imbecilli chi fa delle minacce è sminuire quello che è successo, e non è possibile sminuire certe cose. Mi aspettavo non solo la solidarietà ma anche la condanna. Mi aspettavo una telefonata, una stretta di mano da parte sua”.

Per questo motivo, Pellegriti annuncia che non andrà al confronto televisivo con Mancuso, previsto per stasera: “Non posso sedermi allo stesso tavolo del mio avversario, io farò la mia campagna elettorale e lui la sua: come possiamo confrontarci su strade, ponti, campo sportivo, quando abbiamo due concezioni diverse sui fatti accaduti? Non ci sarà nessun confronto elettorale, sia per questo che per molti altri motivi. Non intendo andare al confronto, sarò su Facebook con i miei assessori per presentare i nostri progetti per Adrano”.



