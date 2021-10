FC Messina, Ferraro: “Squadra viva, sono soddisfatto”

MESSINA – “Era la risposta che volevo dai miei ragazzi. La squadra è viva ed ha recepito bene quelli che sono i nostri concetti”. Così Emanuele Ferraro, tecnico dell’FC Messina, dopo il pareggio per 1-1 col Trapani. L’allenatore giallorosso, intervenuto in conferenza stampa, ha poi aggiunto: “È normale che finchè abbiamo tenuto bene il campo fisicamente ed abbiamo tenuto la linea di pressione alta siamo riusciti a fare la gara che avevamo preparato, contro una squadra organizzata ed importante come il Trapani. Quando siamo calati a livello fisico, con il campo molto pesante, i ragazzi sono venuti un po meno. Ma devo fare un grande applauso ai ragazzi perchè per applicazione e voglia hanno fatto tutto quello che avevamo preparato. Nel primo tempo non abbiamo subito un tiro in porta ed in pochi giorni abbiamo dato un’identità diversa rispetto a quella che la squadra aveva avuto fino ad ora. Questo in cinque giorni non è facile. Per quanto riguarda la seconda parte è normale che calando fisicamente abbiamo sofferto. Piano piano troveremo la quadra ed in questo senso la mancanza di Sow ci è pesata, ma siamo vicini a lui ed alla famiglia per questo grave lutto”. Infine, sul prossimo impegno contro il Licata: “Questo è un campionato durante il quale ogni domenica devi tirare fuori l’anima se vuoi portare a casa qualcosa. Non c’è niente di scritto da nessuna parte”.



