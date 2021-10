In casa con droga, denaro e animali di specie protetta: arrestato un 29enne

Le sostanze stupefacenti erano già suddivise in dosi per la vendita

VILLABATE (PA) – I carabinieri della stazione di Villabate, insieme ai colleghi del nucleo operativo della compagnia piazza Verdi e del nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia, hanno tratto in arresto, poiché ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, un 29enne del luogo già noto alle forze dell’ordine.

I militari, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, hanno sottoposto a perquisizione personale e domiciliare il giovane, rinvenendo complessivamente quasi 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana, in parte già suddivisa in dosi, nonché la somma in contanti di 9.225 euro, ritenuta provento dell’illecita attività, oltre a vario materiale per la pesatura ed il confezionamento.

All’interno della cantina di pertinenza dell’abitazione sono stati inoltre rinvenuti, nella disponibilità dell’arrestato e dello zio 66enne, 11 volatili “carduelis carduelis”, di specie protetta, motivo per il quale entrambi sono stati deferiti alla locale Procura della Repubblica per detenzione di animali appartenenti a specie protetta.

L’arrestato, in attesa dell’udienza di convalida davanti al Giudice per le indagini preliminari, è stato ristretto presso la casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli”.

La droga sequestrata sarà ora analizzata dal laboratorio del comando provinciale di Palermo per le rituali verifiche; i volatili sottoposti a sequestro sono stati affidati ai carabinieri del centro anticrimine natura-nucleo cites Palermo, intervenuti sul posto, per il successivo affidamento presso una struttura idonea.



