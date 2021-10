Inaugurato a Giarre il nuovo concessionario ricambi Piaggio Commercial della ST Ambiente srl

La ST Ambiente srl ha aperto ufficialmente al pubblico a Giarre il nuovo concessionario ricambi Piaggio, specializzato nella commercializzazione e nel noleggio di veicoli ecologici, industriali e commerciali, nuovi ed usati, e nel servizio ricambi ed assistenza tecnica. Complice la bella giornata, partner e cli enti hanno raggiunto il nuovo spazio espositivo di via Angelina Damiani Lanza, 18 (nelle immediate vicinanze del centro commerciale Conforama), per assistere all’esposizione di veicoli e allestimenti innovativi, all’insegna di eco sostenibilità e sicurezza. La nuova struttura, che vanta un’ampia superficie, ospiterà l’area espositiva, con diversi modelli della gamma Piaggio, e l’officina, con un servizio di assistenza in grado di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

Taglio del nastro

L’inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro del neo eletto sindaco di Giarre Leo Cantarella, si è tenuto alla presenza dello staff direzionale del Gruppo Piaggio, con Vincenzo Scardigno, direttore Mercato EMEA, Patrizia Parlato, responsabile Corporate Business Italia, Mario Giuseppe Filetti, Corporate Business Veicoli Commerciali, e Giuseppe Fichera, responsabile Ricambi Piaggio.

Tra i partner presenti, l’azienda NeXtra srl, allestitore specializzato nella costruzione di attrezzature per l’ecologia. I tanti addetti ai lavori, presenti all’evento, hanno potuto toccare con mano, grazie a dimostrazioni e test drive, alcuni tra i più innovativi veicoli dei settori igiene urbana e commerciale, sempre più green ed efficienti.

Tra quelli più attesi ed ammirati, l’ultimo gioiello di casa Piaggio Commercial, il Porter NP6, configurabile in più pratici allestimenti, dalla vasca Rsu al mini costipatore, e con soluzioni varie che spaziano dal pianale ribaltabile al furgone isotermico, fino al modulo Van Up. Quest’ultimo, compatto, performante e green, presenta un design accattivante, frutto della creatività del designer Umberto Palermo, ed una struttura robusta, grazie ad una combinazione di elementi di acciaio ed alluminio.

A rendere il veicolo particolarmente funzionale e pratico, soprattutto in ambito urbano, la presenza della doppia porta laterale scorrevole su entrambi i lati. La ST Ambiente srl, che vanta già un’esperienza decennale nel settore, con l’apertura del nuovo concessionario ricambi punta a consolidare ulteriormente la propria leadership nella commercializzazione delle flotte aziendali, destinate agli operatori del mercato, ed a divenire sempre più punto di riferimento per il servizio di assistenza tecnica, accompagnando il cliente dalla fase della consulenza alla realizzazione di allestimenti speciali, dalla manutenzione qualificata alla sostituzione dei mezzi obsoleti.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI