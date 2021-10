Palermo, ‘tre’ passi indietro: così la promozione è impossibile

Il tecnico nativo di Partinico non è riuscito in nessun modo a cambiare la rotta della gara che a fine primo tempo era già ben tracciata

PALERMO – Palermo, così la promozione diventa impossibile. La sconfitta, pesantissima, sul campo della Turris ha disintegrato il morale dei tifosi rosanero. Sui social solo commenti negativi e sensazioni pessime. Un secco 3-0 meritato per i campani che hanno surclassato la formazione di Filippi sotto tutti i punti di vista: sia tecnico che atletico.

La squadra è apparsa spaesata e con pochissime idee. Solo nei primi minuti del match il Palermo ha dato l’impressione di voler ottenere i tre punti, ma dopo il gol incassato i rosanero si sono completamente spenti. La Turris ha fatto ciò che voleva rendendosi pericolosa ogni qualvolta era in possesso del pallone. Oltre alle tre reti realizzate la compagine campana ha avuto due rigori, falliti, e centinaia di occasioni per far ancora male a De Rose e compagni.

“Una prestazione che ci deve far riflettere e far comprendere cosa vogliamo da questo campionato”, ha commentato Filippi a fine gara. Proprio il tecnico rosanero è uno dei più bersagliati dai tifosi che vorrebbero il suo esonero. L’allenatore nativo di Partinico non è riuscito in nessun modo a cambiare la rotta della gara che a fine primo tempo era già ben tracciata e i cambi non hanno dato alcuna scossa alla formazione.

Adesso per Filippi, domani in casa contro la Virtus Francavilla, una partita che ha il sapore dell’ultima spiaggia. Anche perché il Bari corre veloce e l’ambizioni dei rosanero di una promozione diretta in Serie B sembrano già utopia. Discorso diverso quello che concerne i playoff, ma ovviamente si tratta di un terno al lotto vista la difficoltà di ottenere la promozione tramite gli spareggi.

Allarme difesa. Pochi giorni per preparare la sfida con la Virtus Francavilla con Filippi che avrà quasi sicuramente provato a lavorare sulla testa della squadra e a correggere i marchiani errori commessi dalla retroguardia del Palermo. Una vittoria potrebbe scacciare via qualche fantasma, qualora non dovesse arrivare il bottino pieno la situazione sarebbe a quel punto davvero difficile e complicata…



