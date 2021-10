Pensioni, assegno di novembre pagato in anticipo: il calendario

Anche per il mese di novembre il pagamento delle pensioni avverrà in anticipo e in maniera scaglionata, in modo tale da non creare assembramenti negli uffici postali.

I primi pagamenti avverano il 25 ottobre e si continuerà fino a sabato 30 ottobre. L’ordine di pagamento avverrà seguendo l’ordine relativo alla prima lettera del cognome.

Il calendario

Le prime lettere a ricevere il pagamento saranno la A e la B il 25 ottobre. Di seguito il calendario completo:

A-B: lunedì 25 ottobre;

C-D: martedì 26 ottobre;

E-K: mercoledì 27 ottobre;

L-O: giovedì 28 ottobre;

P-R: venerdì 29 ottobre;

S-Z: sabato 30 ottobre.

La stessa cosa non avverrà per chi riceve l’accredito sul conto corrente bancario. Il pagamento, infatti, avverrà il primo giorno bancabile.



