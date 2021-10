Torna il lockdown in un Paese Ue: “Ci scusiamo con i vaccinati”

In Lettonia negli ultimi giorni i contagi da Covid sono aumentati del 50% facendo aumentare la pressione dei ricoveri sugli ospedali. Per questo motivo il Governo ha deciso un nuovo lockdown: coprifuoco dalle 8 di sera e negozi, ristoranti e scuole, così come cinema e palestre, che dovranno di nuovo chiudere i battenti dal 21 ottobre fino al 15 novembre. Almeno per adesso.

Ad annunciare questa nuova decisione è stato il primo ministro Krisjanis Karins, che ha puntato il dito contro il basso tasso di vaccinazione del Paese, il quarto peggiore in Ue.

Infatti, in Lettonia, soltanto il 54% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale. Una delle medie più basse in Europa, dove gli altri Stati membri si attestano al 74% di popolazione vaccinata.

“Mi scuso con tutti coloro che si sono già vaccinati”, ha detto il primo ministro. “Il nostro sistema sanitario è in pericolo e l’unico modo per uscire da questa crisi è farsi vaccinare”, ha aggiunto il primo ministro.



