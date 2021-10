Unicredit, Nico Torrisi presidente dell’Advisory Board Territoriale

Un organismo consultivo nato per rafforzare la conoscenza dei singoli territori, dei settori rilevanti e delle tematiche sociali locali.

PALERMO – E’ stato ufficializzato oggi il nuovo Advisory Board Territoriale Sicilia di UniCredit, composto da 15 membri e presieduto da Nico Torrisi, Amministratore Delegato Sac SpA; Presidente Federalberghi Sicilia; Vice Presidente Assaeroporti.

L’organismo

Gli Advisory Board Territoriali sono organismi consultivi nati con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza dei singoli territori, dei settori rilevanti e delle tematiche sociali locali, fornendo un contributo positivo allo sviluppo del business nelle aree di loro competenza.

I nomi

I nuovi componenti dell’Advisory Board Territoriale Sicilia di UniCredit, oltre al presidente, Nico Torrisi sono: Francesco Ferreri, Presidente Regionale Coldiretti Sicilia; Nunzio Abbate, Direttore System Lab STMicroelectronics; Sabrina Conoci, Professore Ordinario Fisica della Materia e Delegata per la Terza Missione Universita’ degli Studi di Messina; Patrizia Di Dio, Presidente Confcommercio Imprese per l’Italia Palermo; Vice Presidente Nazionale Confcommercio Imprese per l’Italia; Maria Cristina Elmi Busi Ferruzzi, Presidente Sibeg srl, Vice Presidente Nazionale Assobibe e Vice Presidente Confindustria Catania; Piero Giglione, Segretario Generale Cna Sicilia; Carmelo Giuffrè, Amministratore e Fondatore Irritec SpA; Giuseppe La Rocca, Direttore Generale Fondazione Comunita’ Agrigento e Trapani; Giancarlo Licitra, Founder e Amministratore Unico Lbg Sicilia Srl; Marcello Mangia, Presidente CdA e Amministratore Delegato di Aeroviaggi SpA; Antonio Perdichizzi, Amministratore Delegato Tree – Opinno Italia; Presidente Junior Achievement Italia ; Antonio Rallo, Amministratore Delegato Tenuta di Donnafugata Srl; Presidente Consorzio Sicilia Doc; Marco Romano, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Universita’ degli Studi di Catania; Giuseppe Russello, Amministratore Delegato Omer SpA.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI