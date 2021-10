Brunori regala la vittoria al Palermo: Francavilla battuta 1-0

PALERMO – Dopo la sconfitta per 3-0 in casa della Turris il Palermo va alla ricerca del riscatto, ma di fronte avrà una Virtus Francavilla reduce dal pareggio interno contro il Catania. Filippi sa che si gioca tanto in questa sfida e cambia qualcosa in difesa riproponendo dall’inizio Buttaro rientrato dalla squalifica, Valente sull’esterno sinistro e Soleri in avanti, con Silipo e Fella alle sue spalle. La Virtus schiera dal primo minuto l’ex rosanero Toscano.

PRIMO TEMPO:

Il primo pallone del match è degli ospiti che attaccheranno da sinistra verso destra con indosso la consueta casacca a strisce bianche e celesti, pantaloncini e calzettoni bianchi, da destra verso sinistra, invece, il Palermo. Partenza a ritmi alti da parte di entrambe le squadre che cercano di mettere la gara in discesa. Soleri viene atterrato al 5′ da Pierno e i rosa guadagnano un calcio di punizione all’altezza della propria panchina. Dagli sviluppi della stessa Valente crossa al centro per Doda, ma il terzino non è preciso di testa e manda alto.

Primo tiro in porta degli ospiti al 9′ con Perez che calcia da fuori, costringendo Pelagotti a tuffarsi e deviare. Si accende la gara e i padroni di casa, spinti dai loro tifosi, cercando il varco giusto. All’11 ottima chiusura di Peretti, che anticipa Ventola lanciato verso la porta difesa da Pelagotti. Ennesimo calcio di punizione per i padroni di casa al minuto 13′ che, dopo un batti e ribatti, si conclude con un nulla di fatto e il rinvio da parte di Nobile.

Al 21′ primo cartellino giallo del match, a riceverlo è l’attaccante Ventola che da terra interviene in maniera irregolare su Silipo. Spingono ancora i padroni di casa cercando la via della gol, ma le maglie avversarie sono chiuse. Al 24′ De Rose ci prova da fuori di prima intenzione, trovando la respinta da parte della Virtus che riparte in velocità.

Al 27′ ci prova da fuori area con il sinistro Silipo, ma Nobile riesce tranquillamente a fare sua la sfera. Palermo in dieci al 31′. Perrotta cerca di anticipare Pierno ma entra in maniera sconsiderata con la gamba alzata e lascia i suoi in inferiorità numerica. Filippi in attesa di decidere il cambio schiera il 4-4-1, abbassando gli esterni di centrocampo in difesa e i trequartisti faranno gli esterni di centrocampo. Al 37′ Luperini prende il posto di Fella e adesso i rosa giocheranno con il 4-3-1-1. Ci prova, al 40′, direttamente da calcio di punizione Silipo, ma la palla finisce alta.

Saranno 2 i minuti di recupero in questa prima frazione di gioco. Soleri prova a cerare qualche pericolo e salta Miceli che lo atterra in maniera fallosa e riceve il giallo. Il calcio di punizione è affidato ai piedi di Valente che crea qualche difficoltà a Nobile costretto a respingere sui piedi di Luperini, il numero 17 ha la possibilità di portare avanti i suoi ma manda alle stelle aprendo troppo il piattone destro. Si chiude così la prima frazione di gara.

SECONDO TEMPO:

Un cambio per parte. La Virtus Francavilla manca in campo Tchetchoua per Prezioso e il Palermo Lancini per Peretti. Brivido per Pelagotti al 51′, Miceli calcia da fuori, la palla viene deviata e passa a qualche centimetro dal palo. Ancora pericolosi gli ospiti al 53′, apertura perfetta per Ingrosso che crossa al centro e la palla attraversa tutta l’area senza che nessuno possa intervenire.

Filippi pesca ancora dalla panchina e al 55′ manda in campo Brunori per Soleri. Cambio anche tra le fila degli ospiti, Taurino manda in campo Carella ed Ekuban per Toscano e Ventola.

Palermo in vantaggio con Brunori al 57′. Il numero 9 è lesto ad approfittare di un retro passaggio errato da parte di Caporale e dopo aver saltato agevolmente sia Nobile che Idda. Caporale è disperato e si porta le mani in testa. I puglisi adesso cercano di recuperare lo svantaggio ma il Palermo è galvanizzato e sembra aver raddoppiato le energie. Fischi per Taurino. L’allenatore della Virtus ha qualcosa da ridire e scaglia una bottiglietta e viene cacciato.

Non si arrendono gli ospiti. Perez in area si gira e prova a servire Enyan, ma Luperini è bravissimo a deviare in calcio d’angolo. Perez all minuto 87′ ha qualcosa da ridire all’arbitro e riceve il cartellino giallo, ma continua a protestare e riceve il cartellino rosso, anche i biancoazzurri per i minuti finali giocheranno in dieci. Espulso anche il portiere Nobile. L’estremo difensore si avventura in una uscita lontana dai pali e in scivolata tocca la palla con le mani, quindi è rosso per lui. I pugliesi non hanno più cambi e in porta andrà, per i minuti finali,

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 54 Peretti (dal 46′ Lancini), 33 Perrotta; 77 Doda, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 30 Valente (dal 74′ Giron); 10 Silipo (dal 74′ Almici), 23 Fella (dal 37′ Luperini); 27 Soleri (dal 55′ Brunori). A disposizione: 12 Massolo, 5 Marong, 16 Mannina, 36 Mauthe, 7 Floriano, 31 Corona. Allenatore: Filippi.

V. FRANCAVILLA:22 Nobile, 3 Ingrosso, 5 Idda, 6 Miceli, 10 Perez (cap.), 11 Mastropietro (dal 60′ Enyan), 17 Caporale, 18 Pierno (dall’82’ Magnavita), 19 Prezioso (dal 46′ Tchetchoua), 21 Ventola (dal 55′ Ekuban), 25 Toscano (dal 55′ Ventola). A disposizione: 1 Milli, 12 Cassano, 4 Feltrin, 8 Carella, 13 Gianfreda, 15 Delvino, 24 Dacosta. Allenatore: Taurino.

ARBITRO: Emmanuele (Bonomo-Piedipalumbo). IV UOMO: Grasso.

NOTE: Ammonito: Ventola, Mastropietro, Miceli, Enyan (V), De Rose, Giron (P); Espulso Perrotta (P), Taurino, Perez , Nobile (V)

MARCATORI: Brunori 57′.



