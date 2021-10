Cannabis legale, raccolte 680mila firme per il referendum

Verranno depositate in Cassazione il prossimo 28 ottobre

ROMA – “Consegneremo le firme raccolte il prossimo 28 ottobre. Questa settimana, insieme a moltissimi attivisti e attiviste, cittadini e cittadine, saremo nelle strade per portare avanti il dibattito sulla cannabis”. Lo dichiara Marco Perduca, presidente del comitato referendum cannabis legale che depositerà le sottoscrizioni in Corte di Cassazione per la convocazione di un Referendum.

Partecipazione alta

“La partecipazione di queste settimane è stata altissima, il tema non è secondario e non può più essere rimandato – ha dichiarato Perduca – Infatti, secondo il sondaggio SWG, pubblicato lo scorso 7 ottobre, il 58% degli italiani e delle italiane è a favore della legalizzazione della cannabis”.

Il comitato organizzatore rende noto che “dopo la grande partecipazione che ha portato la raccolta delle firme digitali a oltre 620.000 sottoscrizioni, la campagna scende nelle piazze delle principali città e nei piccoli comuni italiani”.

La campagna nelle piazze

Sono oltre 150 gli eventi organizzati in Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Veneto e Toscana, per firmare anche fisicamente presso tavoli organizzati dal Comitato. L’elenco è disponibile sul sito referendumcannabis.it



