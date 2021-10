Catania, ‘certificati facili’ sul vaccino: quattro medici denunciati

CATANIA – Rilasciavano esenzioni dalla vaccinazione contro il Covid senza averne nessuna autorizzazione: con questa accusa quattro medici sono stati denunciati dai Nas di Catania. L’indagine è partita dalle verifiche sulle procedure di rilascio del green pass che i Carabinieri stanno effettuando negli Hub vaccinali della provincia.

I certificati di esenzione

L’attenzione dei Nas, si legge in un comunicato del Comando Carabinieri per la tutela della salute, si è estesa sulla documentazione sanitaria presentata da numerosi cittadini che hanno chiesto l’esenzione alla vaccinazione. Le richieste di essere esentati dalla puntura e dall’obbligo di Green pass sono spesso corredate da certificazioni mediche non rilasciate da Medici Vaccinatori, come prescrivono le disposizioni emanate dal Ministero della Salute, ma da medici di Medicina Generale e sanitari liberi professionisti che non operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Solo i Medici certificatori dei Centri Vaccinali HUB, sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate, possono esentare alla vaccinazione i richiedenti, anche temporaneamente.

Le denunce

I Medici denunciati, invece, rilasciavano gli esoneri alla vaccinazione certificando che i loro pazienti potevano “essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando, e non presentasse sintomi o segni di malattie infettive o contagiose in atto”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI