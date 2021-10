Covid, Brusaferro: scordiamoci l’immunità di gregge. Ecco perchè

ROMA – “L’immunità di gregge, intesa come livello di immunizzazione che azzera la circolazione di un virus, non è obiettivo che ci possiamo porre con il SarsCov-2”. Ad affermarlo è il portavoce del Comitato tecnico scientifico Silvio Brusaferro per il quale “gli obiettivi sono altri: ridurre il più possibile la circolazione del virus ed i contagi e contenere al minino ricoveri e morti”.

Nelle prossime settimane si valuterà l’impatto delle riaperture, ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità. “Se l’incidenza dei casi continuerà a scendere sarà possibile considerare un allentamento delle restrizioni”, afferma. Segnali chiari da oltremanica dove aumentano i contagi nonostante la campagna vaccinale.

“Quello che sta succedendo nel Regno Unito conferma che non basta la copertura immunitaria, serve anche mantenere le misure di contenimento, come mascherine e distanziamento”, ha detto l’esperto. E sulle piazze no vax e no pass Brusaferro commenta con “sconcerto”, perché “se il nostro Paese sta riuscendo meglio di tanti altri a contenere la circolazione del virus”, spiega, “lo si deve sia ai progressi della campagna vaccinale che alle misure di contenimento adottate, Green Pass compreso”.



