Cus Palermo, caccia ai talenti del futuro: il 23 ottobre stage gratuito

PALERMO – La più prestigiosa società di Atletica Leggera del Sud Italia è alla ricerca dei talenti del futuro. Sabato 23 ottobre alle ore 15.00 nella splendida pista di Atletica del Centro Universitario Sportivo di Palermo (Via Altofonte, 80), il Cus Palermo organizza uno stage gratuito per tutti i ragazzi e ragazze del territorio siciliano, nati tra il 2004 ed il 2009. Di età compresa, quindi, tra i 12 ed i 17 anni.

Sotto l’occhio attento di tutti i tecnici della prima squadra maschile e femminile, coordinati dal Prof. Gaspare Polizzi (tecnico, tra gli altri, di Totò Antibo e dei gemelli Zoghlami), i giovani potranno divertirsi, mettersi in mostra e magari scoprire di possedere doti naturali fuori dal comune. I ragazzi effettueranno test di Velocità, corsa di Resistenza, Lanci e Salti. I profili più interessanti, che mostreranno potenzialità importanti, verranno subito inseriti nelle formazioni agonistiche Cus Palermo.

Con un Palmares di uno Scudetto ed oltre 70 titoli italiani (tra outdoor, indoor e cross) il Cus Palermo offre le migliori prospettive possibili per i talenti che ambiscono a fare dell’Atletica Leggera il proprio futuro. Lo stesso percorso vissuto (ultimi in ordine cronologico) da Ala ed Osama Zoghlami, approdati giovanissimi in Via Altofonte e guidati dal Prof Polizzi fino alle Olimpiadi di Tokyo ed una carriera professionistica nei gruppi sportivi delle Forze Armate (rispettivamente Polizia ed Aeronautica).

Un appuntamento da non perdere, quello di sabato, che offre la possibilità a tante famiglie di scoprire le emozioni della Regina di tutti gli Sport ed al contempo (si spera) di avere in casa uno dei possibili campioni azzurri del futuro.



