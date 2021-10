Concessi gli arresti domiciliari a uno dei dieci arresti nel blitz dello scorso settembre che portò in carcere 10 persone per concorso esterno in associazione mafiosa, usura ed estorsione in provincia di Palermo.

L’avvocato Giovanni La Bua

Si tratta di Antonino Troia, 57 anni, difeso dall’avvocato Giovanni La Bua. Si attende ancora la motivazione del Tribunale del Riesame.

Secondo l’accusa, pur essendo agli arresti domiciliari il boss di Bagheria Giuseppe Scaduto avrebbe gestito una serie di affari illeciti.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI