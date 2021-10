PALERMO – Poche parole che descrivono il clima non proprio idilliaco nel centrodestra: ” Mi fa piacere che ci sia fantasia creativa in politica e ognuno ha il diritto di esprimerla”. L’autore del messaggio è il governatore Nello Musumeci che risponde così a una domanda sull’apertura in Sicilia di Gianfranco Miccichè, leader di Forza Italia, a Matteo Renzi. dalle parti di palazzo d’Orleans si guarda con sospetto alle mosse del dirimpettaio di Palazzo Reale.

L’incontro Renzi-Miccichè

Nei giorni scorsi il leader siciliano di Forza Italia e quello nazionale di Italia Viva si sono incontrati a Firenze, come rivelato da La Sicilia, per discutere di eventuali prossime alleanze politiche nell’Isola. A parlare di questo avvicinamento è stato lo stesso Miccichè oggi in una intervista a Il Mattino: “Ho fatto un’intesa con Renzi, ma solo qui in Sicilia”, le parole del presidente dell’Ars che però smentisce alcune ricostruzioni di stampa: “Forza Italia Viva, come ho letto da alcune parti, non esiste. Almeno non ancora”. L’obiettivo a breve termine sono le Amministrative di Palermo: “Renzi ha assicurato che ci darà una mano”.

“Centrodestra vincente se unito”

Musumeci, intanto, dice la sua anche sul voto delle Amministrative: “Centrodestra sconfitto? In Sicilia non è così e i numeri non sono opinabili. A livello nazionale è emersa un’esigenza, quella che la classe dirigente non si può inventare un mese prima della scadenza elettorale”. la ricetta per il governatore, che persegue la ricandidatura a Palazzo d’Orleans, è una sola: “Il centrodestra dove è unito vince, dove non è unito inesorabilmente perde”. ragionamento speculare a quello fatto dal responsabile Enti locali del Pd Francesco Boccia, in questo giorni in Sicilia per sostenere i candidati dell’asse tra dem e Cinquestelle ai ballottaggi: “Quando siamo uniti vinciamo ovunque” (VIDEO).

