Occupazione abusiva di suolo pubblico, multato pub di via Olivella

PALERMO – I carabinieri della stazione Palermo Centro, in collaborazione con la polizia municipale, hanno denunciato una 36enne e un 35enne, titolari di un locale in via Bara all’Olivella per invasione di terreni e deturpamento di cose d’interesse storico-artistico.

I due, amministratori e gestori di un pub, secondo l’accusa, avevano occupato, senza autorizzazioni, suolo pubblico nei pressi del locale con tavoli e sedie. Sono scattate multe per 3500 euro anche per l’installazione di un impianto musicale non a norma e il mancato aggiornamento del manuale di autocontrollo.



