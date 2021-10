PALERMO – Ha un figlio in carcere dal 2016 per maltrattamenti in famiglia ed estorsione, ma non lo ha dichiarato nella domanda per il reddito di cittadinanza.

Una donna di Bagheria (Pa) è stata denunciata dai finanzieri che nel corso dei controlli si sono accorti che il sussidio per 11 mila euro era stato corrisposto in modo illegale. Alla donna è stato ritirata la carta e l’Inps avvierà le procedure per il recupero delle somme da lei percepite.



