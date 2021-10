Sicilia baciata dalla fortuna: 3 vincite al Superenalotto e 10eLotto

PALERMO – La Sicilia torna protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 19 ottobre, come riporta Agipronews, sono state centrati due “5” del valore di 31.269,14 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata presso la tabaccheria di via Pacinotti 62 a Palermo mentre la seconda, convalidata sempre nel capoluogo siciliano, è stata effettuata presso il tabacchi di corso Dei Mille 184.

Il Jackpot, intanto, cresce ancora toccando i 98,3 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Sicilia il “6” manca da aprile 2018, quando furono vinti 130 milioni a Caltanissetta.

La Sicilia torna a sorridere anche grazie al 10eLotto: nel concorso del 19 ottobre, come riporta Agipronews, è stata centrata una vincita del valore di 20 mila a Sciacca, in provincia di Agrigento. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 26,6 milioni di euro, per un totale di oltre 3,4 miliardi da inizio anno.



