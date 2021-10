Covid, Usa verso la somministrazione della terza dose agli over 40

WASHINGTON – Covid, gli Usa verso l’allargamento della platea della terza dose di vaccinazione per gli over 40. La notizia è stata riportata dalla Cnn, citando una fonte informata sul piano dell’amministrazione Biden che ha affermato: “Penso che succederà”. A settembre, la Food and Drug Administration ha autorizzato la somministrazione della terza dose di vaccino covid per soggetti di almeno 65 anni che abbiano ricevuto la seconda dose di vaccino Pfizer da almeno 6 mesi.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI