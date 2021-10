Violenza sessuale su bimba di 6 anni, condannato lo zio ‘orco’

La terribile vicenda in provincia di Messina

I giudici della Corte di Appello di Messina, presieduto dal dottore Alfredo Sicuro, hanno confermato la sentenza di condanna ad 8 anni e 2 mesi di reclusione per un uomo residente a Falcone, già riconosciuto colpevole con sentenza emessa a dicembre dello scorso anno dal Tribunale di Patti con rito abbreviato di violenzasessuale aggravata su minore. La vittima, che all’epoca dei fatti aveva sei anni, considerava l’uomo come uno “zio”, in considerazione dei buoni rapporti esistenti con la famiglia.

Risarcimento danni

L’uomo è stato condannato al risarcimento del danno ai genitori, con il calcolo delle somme che dovrà avvenire in separata sede con una provvisionale immediatamente esecutiva di diecimila euro a carico dell’imputato attualmente rinchiuso al carcere di Caltanissetta. Le indagini furono condotte dai carabinieri della stazione Falcone, guidati dal luogotenente Angelo Floramo, che smascherarono la triste realtà dei fatti.

