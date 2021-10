Brunori: “Bravi a reagire e a crederci sempre”

“Sicuramente oggi era importante dare un segnale anche se la partita non si era messa dalla nostra parte con l’espulsione, siamo stati bravi a reagire e a crederci sempre. Non mi sento il bomber però cerco di dare il massimo per i miei compagni e sono contento del gol. Ho creduto fino all’ultimo che la palla potesse arrivare lì e son felice che è entrata. Era fondamentale dare un segnale, bisogna riuscire a essere più costanti. Questa vittoria porta consapevolezza nei nostri mezzi. Bisogna crederci sempre fino alla fine come fatto questa sera anche con l’uomo in meno. Tra di noi parliamo, siamo un gruppo molto unito, c’è un confronto quotidiano come succede da tutte le parti. Per ottenere risultati importanti e fare bene non c’è una ricetta, la cosa che importate è lavorare al massimo e mostrare partita dopo partita la giusta determinazione come oggi, abbiamo fatto una grande partita con l’uomo in meno. Dobbiamo farlo in tutti i campi, sia dentro che fuori”. Matteo Brunori, attaccante del Palermo, ha rilasciato queste dichiarazioni durante la conferenza stampa post partita contro la Virtus Francavilla. Proprio il numero 9 dei rosanero ha messo a segno il gol vittoria per la squadra di Giacomo Filipi.



