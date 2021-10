Catania, ecco le farmacie in cui fare i tamponi rapidi

CATANIA – Da venerdì scorso è obbligatorio l’uso del Green Pass non solo per accedere a ristoranti, palestre, stadi e altri luoghi di ritrovo, ma anche per i luoghi di lavoro. L’unico modo per ottenere il pass, per chi non ha ancora fatto il vaccino per immunizzarsi dal Covid-19, è quello di fare un tampone, sia rapido che molecolare, e garantirsi in questo modo un lasciapassare che vale da 48 a 72 ore dal momento del rilascio.

I tamponi molecolari possono essere effettuati in strutture specializzate come laboratori d’analisi o nei drive-in predisposti dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid. I tamponi antigenici, o “rapidi”, sono accessibili invece anche nelle farmacie.

Nella provincia di Catania sono in totale 34 le farmacie autorizzate a effettuare tamponi rapidi. Ecco, di seguito, l’elenco:

Aci castello: Farmacia Costa della dott.ssa Costa Maria Chiaram via Vittorio Veneto 48;

Acireale: Farmacia del Corso della dott. ssa Zafarana Marianna & C Snc, Piazza Europa 21;

Calatabiano: Franco Giorgio, Via Umberto 24;

Caltagirone: Farmacia dott.Ssa Taranto Rosalia & C Snc, Via Fisicara 66/C;

Cannizzaro: Stuto Lucia, Via Firenze 13;

Catania: Farmacia Guarnaccia Sossio della dott.ssa Ferrari Alessandra, Viale Vittorio Veneto 135; Gran Farmacia La Scogliera Snc di Faro Emilia e Matilde, Via Medea 11/B; Farmacia della Stazione Srl; Farmacia Nicolosi di Nicolosi Gioacchino e Francesca Snc, Stradale Gelso Bianco 54/A;Sgalambro Francesco, Via G D’annunzio 43; Di Silvestri Giuseppe e c. S.A.S., Via Torino N. 70/76; De Gaetani Marilena, Via Vittorio Emanuele 114; Farmacia Peluso del dott. Peluso Paolo Giuseppe & C Snc, Via Palmanova 20; Farmacia Coffa Srl Unipersonale, Via Colombo 25; Dusmet Nicosia di Alia Ada, via Vittorio Emanuele 336; Italian Health Supplier Srl, via Etnea 274;

Grammichele: Farmacia Frazzetto di Alamo Carlo e C Snc, via Vittorio Emanuele 202; Corsaro Antonietta Maria, via Raffaele Failla N.91;

Mascali (nunziata): Farmacia dott. Montalto Giuliana, Via Etnea 203;

Mascalucia: Maria Isgrò, via Del Bosco 227; Pappalardo Claudio, via Etnea 210; Farmacia dott. Giuseppe Caruso,via Scalilla 22;

Palagonia: farmacia Astuti del dott. Astuti Salvatore & C. S.A.S., via Vittorio Emanuele N.70;

Randazzo: Farmacia Giardina dei dottori Spartà Gaetano Antonio e Spartà Giuseppa Maria Grazia S N C, via C.A. Dalla Chiesa 9 ;

Riposto: Farmacia dott. Alfio Lizzio, via Gramsci 145; Pulvirenti Francesco, corso Italia 96; Farmacia Buscemi sas di Buscemi Paolo e Salvatore, via Roma 55/A;

San giovanni la punta: Farmacia del Viale dott.ri E. Schirò e Pititto P. Snc, viale della Regione 107/A;

San michele di Ganzaria: Farmacia Felice Costa dei dottori Saporito Rosa Saporito Aldo S N C, Via Roma 6;

Tremestieri etneo: Farmacia Antonio Durso di Priolo Rosaria C Snc, via Etnea 459/O; Farmacia Nuovaluce delle dott.sse Valentina e Fede, via Nuovaluce 49;

Valverde: Farmacia dott. Giovanni Torrisi, via Bellini 20/A;

Zafferana etnea: Farmacia Barbagallo srl dott.ssa Federica Barbagallo, via Roma 327; Farmacia Russo della dott.ssa Russo Venera Daniela, via Roma 311.



