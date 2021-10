Mezzo pesante a fuoco sulla Catania-Messina: traffico in tilt

CATANIA – Prende fuoco un tir sull’autostrada Catania – Messina. Stamani, intornoo alle 6,30, all’altezza di Giarre, un autoarticolato che trasportava automobili è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere il rogo che ha avuto grosse ripercussioni sul traffico lungo l’arteria stradale che è andato in tilt.

Questa mattina, intorno alle 6,20, la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Catania è stata allertata per l’incendio di una bisarca lungo la A18 in direzione Catania, nei pressi dello svincolo di Giarre. L’autoarticolato trasportava 8 automobili ed un furgone, che sono stati distrutti dalle fiamme. Sono intervenute le squadre di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto e di Catania Nord e due autobotti inviate dalla Sede Centrale. È intervenuta anche la Polizia Stradale e personale dell’Anas. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.









