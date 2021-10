Siap Catania, domani in questura la Direzione provinciale

CATANIA – Convocata la Direzione Provinciale del Siap catanese, presso l’aula Questura alle ore 10,00 del 22 Ottobre. Durante la riunione del Sindacato italiano degli appartenenti alla Polizia verranno affrontate le questioni “pacchetto specificità e contratto nazionale di lavoro” periodo 2018/2021 in scadenza e nelle fasi finali di discussione a Roma unitamente ai Ministri competenti.

“La situazione pandemica e le tensioni sociali generate dalla crisi e dai provvedimenti del Governo – si legge in un comunicato del Siap – pongono serie riflessioni riguardo la futura direzione che si ha necessità di intraprendere per la Polizia di Stato, decimata dalla spending review, dai mancati turnover e da una politica che in generale guarda la sicurezza come un costo e non come investimento per il nostro futuro. C’è molto da fare e presto e i recenti fatti hanno dimostrato che nel nostro paese i due corpi, uno militare e l’altro civile, stiano in affanno per l’età pensionabile allungata e per il mancato ricambio dei dipendenti”.

“Il sistema di finanziamento del corpo di polizia nel nostro paese – prosegue la nota – ha ripercussioni sulle operatività dei poliziotti, poiché il salario che per oltre il 40 per cento è determinato dalle attività di lavoro straordinario e di specificità d’intervento, ( missioni, servizi di ordine pubblico ecc) senza le necessarie e adeguate coperture economiche, costringe l’amministrazione di Pubblica sicurezza, per garantire l’operatività, al ricorso al buon senso degli operatori che in media sono creditori delle prestazioni lavorative da oltre due anni”.

“Oltre a questi problemi – si legge ancora nel comunicato Siap – si è in ritardo con le tecnologie, i mezzi e le infrastrutture. Un esempio negativo è questa città che attende una infrastruttura da oltre 15 anni. Una situazione che incide sugli equipaggi e sul controllo del territorio catanese privato di oltre 100 poliziotti per attività di mantenimento e vigilanza. La direzione provinciale oltre a discutere sui temi del nuovo Contatto di lavoro affronterà anche i problemi di pensionamento della previdenza e del pacchetto specificità, tutele legali e sanitarie e il mancato cambio dei nostri 80 operatori che andranno quest’anno in quiescenza”.



