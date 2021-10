Brescia, uccide l’ex fidanzata a martellate in strada

Una donna di 49 anni, Elena Casanova, è stata uccisa a martellate in strada dall’ex fidanzato coetaneo, Ezio Galesi, a Castegnato, in provincia di Brescia. L’uomo si è poi consegnato ai carabinieri. Lui e la vittima non stavano più insieme da un anno, ma a quanto pare il 49enne non aveva mai accettato la fine della loro relazione. A lanciare l’allarme i vicini di casa della donna. La vittima lavorava come operaia all’Iveco e aveva una figlia di 17 anni.



