Frana sulla strada 187: sopralluogo in corso

CASTELLAMMARE – In corso un sopralluogo sulla strada 187 che conduce alla stazione ferroviaria di Castellammare, poco prima del bivio nord per la spiaggia Playa, dove si è verificato un cedimento dal costone tufaceo sovrastante”. Lo fa presente il sindaco di Castellammare del Golfo (Trapani) Nicolo’ Rizzo, presente sul posto mentre è in corso la verifica dello stato dei luoghi. Polizia municipale, personale dell’ufficio tecnico, protezione civile, carabinieri e vigili del fuoco sul posto, con il sindaco e l’assessore alle manutenzioni stradali Leonardo D’Angelo, per verificare le condizioni dell’area e avviare le procedure di messa in sicurezza dell’arteria. “Abbiamo subito convocato ufficio tecnico, protezione civile e vigili del fuoco. Stiamo verificando ma molto probabilmente a breve prevederemo con la polizia municipale una deviazione con accesso alternato dalla strada, tramite semaforo”, ha detto Rizzo.



