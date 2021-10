Investì e uccise due sedicenni romane: torna libero Pietro Genovese

ROMA – Torna libero Pietro Genovese, il ventenne romano che la notte del 21 dicembre del 2019 investì e uccise due ragazze di 16 anni, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, nella zona di Corso Francia. La notizia è riportata dal sito dell’agenzia Ansa.

Questa la decisione dei giudici della Corte d’Appello di Roma, così come prevede la legge per le sentenze passate in giudicato. Il giovane, che era gravato della misura dell’obbligo di dimora, deve attendere ora la decisione del Tribunale di Sorveglianza che dovrà decidere su come fare scontare il residuo pena, circa 3 anni e 7 mesi. Genovese l’8 luglio scorso ha concordato in appello una condanna definitiva a 5 anni e quattro mesi per omicidio stradale plurimo.



