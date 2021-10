L’inchiesta sui bilanci del Comune, Marchese: “Ho agito correttamente”

PALERMO – “Dopo aver ricevuto la notifica di chiusura indagini confermo che gli elementi riportati a mio carico sono evidentemente frutto di possibile parziale lettura dei dati di bilancio che esaminati completamente e correttamente dimostrano la oggettiva correttezza e conformità a norma dell’operato del sottoscritto. Nessuna considerazione lo scrivente è in grado di fare in riferimento agli altri soggetti coinvolti nella vicenda”. Lo ha dichiarato Gabriele Marchese, ex comandante della polizia municipale di Palermo indagato insieme al sindaco Leoluca Orlando ad altri 23 tra ex assessori e dirigenti del Comune. di Palermo dalla procura di Palermo.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI