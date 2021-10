Operaio di 22 anni schiacciato da un camion nel Bolognese

Un operaio di 22 anni originario della Guinea Bissau è morto in un incidente sul lavoro avvenuto intorno all’una della scorsa notte al polo logistico dell’Interporto di Bologna, a Santa Maria in Duno di Bentivoglio.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando in un magazzino di un corriere espresso nel blocco 13.4 quando, per cause ancora da verificare, è rimasto incastrato tra una ribalta del magazzino e il camion parcheggiato davanti all’area di carico merce. Il 22enne è rimasto schiacciato. Il giovane operaio, sarebbe un dipendente della cooperativa di trasporti Metra. Ha riportato lo sfondamento del torace e sarebbe morto sul colpo. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri.



